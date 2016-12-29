29.12.2016 14:56 Merkez Bankası rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 milyar 582 milyon dolar azaldı. Merkez Bankası toplam rezervleri 1 milyar 582 milyon dolar azaldı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 23 Aralık ile biten haftada 1 milyar 582 milyon dolar azalarak 110 milyar 124 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 582 milyon dolar azalarak 97 milyar 316 milyon dolardan 95 milyar 734 milyon dolara geriledi.



Altın rezervleri ise 23 Aralık haftasında herhangi bir değişim göstermeyerek 14 milyar 390 milyon dolarda kaldı.

