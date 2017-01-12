12.01.2017 15:50 Merkez Bankası rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 milyar 883 milyon dolar arttı. Merkez Bankası toplam rezervleri 4 milyar 883 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 6 Ocak ile biten haftada 4 milyar 883 milyon dolar artarak 110 milyar 985 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 milyar 883 milyon dolar artarak 92 milyar 51 milyon dolardan 96 milyar 934 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 6 Ocak haftasında herhangi bir değişim göstermeyerek 14 milyar 51 milyon dolarda kaldı.



