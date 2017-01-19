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Merkez Bankası oyunu bozuyor!
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Merkez Bankası oyunu bozuyor!

Dolar bugün kaç TL sorusunun yanıtını 19 Ocak 2017 Perşembe günkü canlı dolar kuru verileriyle sizler için derledik. Dolar/TL bugün yükselişte. Öte yandan Merkez Bankası'nın döviz takası kararı Türk Lirası'nın değerini yükseltecek.

Dolar kuru bugün Fed'in faizleri bu yıl hızlı artırabileceği beklentisiyle yükselişte. Bankalararası piyasada dolar/TL bugün 3,80 liranın hemen altında işlem görüyor. Euro ise 4,03 lira seviyelerinden alıcı buluyor.

Piyasalar Merkez Bankası'nın adımlarını takip edecek. Merkez Bankası'nın 24 Ocak'taki faiz kararı kurun yönünde belirleyici olacak.

DOLARDA "YELLEN" ETKİSİ

Küresel çapta dolar, Fed Başkanı Yellen'ın açıklamalarının ABD'de faizlerin hızlı bir şekilde artırılabileceği sinyali olarak yorumlanmasının ardından hızlı bir yükseliş gösterdikten sonra yatay bir seyir izledi. Doların bu yükselişi, yatırımcıların Donald Trump'ın yarınki yemin töreni öncesi bekleme moduna geçmesiyle sınırlı kaldı.

Doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini izleyen dolar endeksi yüzde 0.3 yükselişle 101.250 oldu.

MERKEZ BANKASI YABANCILARIN DOLAR OYUNUNU BOZDU

Döviz kurundaki sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı geçen haftadan itibaren likiditeyi sıkılaştırıcı adımlarla harekete geçerek piyasaya, "buradayım" mesajı veren ve doların 3.94 TL'den 3.71'e kadar gerilemesine zemin hazırlayan Merkez Bankası, dün de tarihi bir adım daha attı.

Merkez Bankası, döviz takas piyasasını (swap) devreye sokarak spekülatif hareketleri tetikleyen yabancıların özellikle Londra'da tezgâhladıkları oyununu bozdu. Dün başlayan döviz takas işlemlerinde bankalar elindeki TL'yi Merkez Bankası'na verirken, Merkez Bankası'ndan döviz alarak, vade sonunda faizi ile birlikte geri veriyor. Merkez de aldığı TL'yi faiziyle iade ediyor.

İLK GÜN 500 MİLYON DOLAR VERDİ

Dün açılan TL depoları karşılığı döviz depo ihalesinde 1 hafta vadede yaklaşık 500 milyon dolar verildi. İhaleye 611 milyon dolarlık teklif gelirken Merkez Bankası TL faiz oranını yüzde 8, dolar faiz oranını yüzde 0.75 olarak belirledi. Uzmanlar, bu hamle ile Londra üzerinden yapılan swap anlaşmaları nedeniyle yurtdışına giden TL'nin Merkez Bankası'na gelmesinin ve döviz satmadan kur likiditesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

YABANCILAR TERSE YATTI

Merkez Bankası'nın, doların yurt dışı kaynaklı olarak spekülatif bir biçimde yükseltildiğini düşündüğünü ifade eden Finansinvest Ekonomisti Burak Kanlı, "Merkez Bankası'nın son kararında, 'Yabancılar yurtdışındaki düşük seviyelerdeki TL faizinden faydalanarak TL borçlanıp, sonra da lirayı satarak dolar alıyor ve böylece TL'ye değer kaybettiriyor' düşüncesi var. Merkez Bankası da bunun önüne geçmek için TL likiditesini kendi çekmek istiyor. Böylece yurtdışı TL swap maliyetleri yükselecek ve spekülatif harekete konu olacak TL miktarı da düşecek. Yani spekülatif hareket yapanların oyununu bozmak istiyor" diye konuştu.

Merkez Bankası bu uygulama ile döviz rezervelerini kullanmadan, piyasalara müdahele etme imkânına kavuştu. Halen uluslararası sermaye piyasalarından swap işlemleri yapan Türk bankalarına, Merkez Bankası bu işlemler için sözleşmede karşı taraf olmayı taahhüt edecek. Böylece Türk bankaları döviz swap işlemlerini Merkez Bankası üzerinden gerçekleştirecek. Son dönemde özellikle Deutsche Bank ve Citigroup'un aracılık ettiği swap işlemlerinin perdelenmesi ile kurdaki spekülatif hareketler engellenecek.

DOLAR YORUMLARI: LONDRA'DAN DEĞİL ANKARA'DAN

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Bankaların döviz ihtiyacını Londra piyasasından değil, Merkez Bankası'ndan karşılaması isteniyor, bir yandan da TL likiditesi sıkılaştırılıyor. Merkez de dövizini satmadan piyasaya döviz likiditesi sağlıyor" dedi. Venbey Araştırma Müdürü Barış Ürkün ise dövize ihtiyaç duyan TL likiditesine sahip bankaların, TL'lerini yurtdışında daha ucuza borç vermesinin önüne geçileceğini söyledi.

HAZİNE'DEN EUROBOND İHRACI

Hazine, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsi 2027 vadeli eurobond ihracına çıktığını açıklarken, bankacılar ihraçta ilk getiri beklentisinin yüzde 6.35'ten 6.20'nin altına gerilediğini ifade etti. Bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından 6 milyar dolar borçlanma öngören Hazine dün, tahvil ihracı için Barclays, Citigroup, Goldman Sachs ve Qatar National Bank'a yetki verdi.

10 Ocak: Bankaların borç alabilme limitleri 22 milyar liraya düşürüldü. Yabancı para karşılıkları 50 baz puan indirildi.
12 Ocak: Bir hafta vadeli repo ihaleleri durduruldu.

13 Ocak: Bankaların borç alabilme limitleri 11 milyara indirildi. BIST bünyesindeki fonlama sınırlandırıldı.
18 Ocak: TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açıldı.

SERBEST PİYASA DÖVİZ KURLARI (19 OCAK 2017)

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 3,7930 3,7950
Avro 4,0430 4,0450
Sterlin 4,6670 4,6690

ANKARA
ABD Doları 3,7800 3,8100
Avro 4,0180 4,0530
Sterlin 4,6190 4,6970


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