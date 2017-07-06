Merkez Bankası ödeme sistemi 'Takas'a onay çıktı

Merkez Bankası, MPTS Takas Sistemi'nin ödeme sistemi olarak kabulüne karar verdiği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Merkez Bankası, MPTS Takas Sistemi'nin ödeme sistemi olarak kabulüne karar verdiği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 22 Haziran tarihinde alınan karara göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme kartı işlemlerinin katılımcılar arasındaki takas ve mutabakatı sağlayan MPTS Takas Sistemi'nin ödeme sistemi olarak kabul edilmesine ve Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri AŞ'ye sistem işleticisi olarak faaliyet izni verilmesine kararlaştırdı.

Ayrıca, MPTS'nin, sistem işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak gerçekleştirdiği bazı hizmetleri sunmasının da faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verildi.

