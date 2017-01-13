13.01.2017 18:45 Merkez Bankası'ndan flaş karar

Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitleri 11 milyar TL'ye düşürdüğünü açıkladı. Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitleri 11 milyar TL'ye düşürdüğünü açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'Türk Lirası Likidite Yönetimine' ilişkin açıklama yaptı. Yaılı yapılan açıklamaya göre; Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri 16 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere toplam 11 milyar TL'ye düşürüldüğü bildirildi.

Gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında Merkez Bankası tarafından yapılan fonlama tutarı sınırlandırılabileceği belirtilirken, bankaların gün sonunda kalan likidite ihtiyaçlarını TCMB'nin Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranından limitsiz olarak karşılayabilmelerinin mümkün olduğunu vurguladı.



