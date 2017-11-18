Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar ABD doları olmasının planlandığını, 2018 yılında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağını bildirdi.

İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ BANKALAR KATILABİLECEK

Açıklamada, ihalelerde vadenin 1, 3 ve 6 ay olarak gerçekleştirileceği ve ihale tarihlerine ilişkin takvimin kamuoyuna düzenli olarak duyurulacağı belirtildi.

İhalelerin geleneksel (çoklu fiyat) yöntemle gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, "Çoklu fiyat yöntemine göre ihaleyi kazananların işlemleri, kendi teklif fiyatlarından gerçekleştirilmektedir. Her bir bankanın ihalede verebileceği maksimum teklif tutarı toplam ihale tutarının yüzde 20'si ile sınırlı olacaktır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ihalelerin saat 16.00'da TCMB piyasa veri dağıtım sistemi aracılığı ile duyurulacağı ifade edildi.

Duyuruların, veri sağlayıcısı firmalar tarafından kamuoyuna ve işlem yapacak bankalara ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, ihalelere döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankaların katılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, ihale sonuçlarının bildirimi ve teminat koşullarına ilişkin şunlar kaydedildi:

İhale 15 dakika sürecektir. İhaleye miktar ve vadeli kuru içerecek şekilde teklif atılacaktır. Vadeli kur teklifleri en yüksekten en düşüğe göre sıralanıp, ihale tutarından kesilecektir. Sonuçlar ihale kesildikten 15 dakika sonra açıklanacaktır. İhaleye gelen toplam teklifler, ihale miktarını aştığı takdirde, miktar oransal olarak dağıtılacaktır. Bankalar, vade süresince TCMB nezdinde vadesi gelmemiş döviz pozisyonlarının yüzde 2,5'i oranında teminat bulunduracaklardır. İşlemlerin ve teminatların değerleri TCMB gösterge niteliğindeki döviz satış kuru kullanılarak günlük olarak belirlenecek, fiyat ve kur hareketleri gibi nedenlerden dolayı ilave teminat istenebilecektir.