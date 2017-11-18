Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelen haberlere göre Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar ABD doları olmasının planlandığını, 2018 yılında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağını bildirdi.

İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ BANKALAR KATILABİLECEK

Açıklamada, ihalelerde vadenin 1, 3 ve 6 ay olarak gerçekleştirileceği ve ihale tarihlerine ilişkin takvimin kamuoyuna düzenli olarak duyurulacağı belirtildi.

İhalelerin geleneksel (çoklu fiyat) yöntemle gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, "Çoklu fiyat yöntemine göre ihaleyi kazananların işlemleri, kendi teklif fiyatlarından gerçekleştirilmektedir. Her bir bankanın ihalede verebileceği maksimum teklif tutarı toplam ihale tutarının yüzde 20'si ile sınırlı olacaktır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ihalelerin saat 16.00'da TCMB piyasa veri dağıtım sistemi aracılığı ile duyurulacağı ifade edildi.

Duyuruların, veri sağlayıcısı firmalar tarafından kamuoyuna ve işlem yapacak bankalara ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, ihalelere döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankaların katılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, ihale sonuçlarının bildirimi ve teminat koşullarına ilişkin şunlar kaydedildi:

İhale 15 dakika sürecektir. İhaleye miktar ve vadeli kuru içerecek şekilde teklif atılacaktır. Vadeli kur teklifleri en yüksekten en düşüğe göre sıralanıp, ihale tutarından kesilecektir. Sonuçlar ihale kesildikten 15 dakika sonra açıklanacaktır. İhaleye gelen toplam teklifler, ihale miktarını aştığı takdirde, miktar oransal olarak dağıtılacaktır. Bankalar, vade süresince TCMB nezdinde vadesi gelmemiş döviz pozisyonlarının yüzde 2,5'i oranında teminat bulunduracaklardır. İşlemlerin ve teminatların değerleri TCMB gösterge niteliğindeki döviz satış kuru kullanılarak günlük olarak belirlenecek, fiyat ve kur hareketleri gibi nedenlerden dolayı ilave teminat istenebilecektir.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Gerçek Ayla, Ankara Marşı'nı okudu
Erol Evgin: Türkiye'nin yarısı atıl vaziyette evde börek açıyor
Suriyeli genç, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı
Beşiktaş, Porto maçı hazırlıklarına başladı
Bozdağ'dan NATO'ya sert tepki
Çin'de 6.9 büyüklüğünde deprem
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
Beşiktaş-Akhisar maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş-Akhisar maçı golleri ve geniş özeti
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi! Kısıtlarız
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi! Kısıtlarız
Dünya Kupası'na katılan tek Türk: Cüneyt Çakır
Dünya Kupası'na katılan tek Türk: Cüneyt Çakır
Erdoğan'dan belediye başkanları ile sürpriz toplantı
Erdoğan'dan belediye başkanları ile sürpriz toplantı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'NATO soruşturması'
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'NATO soruşturması'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Gerçek Ayla, Ankara Marşı'nı okudu
Gerçek Ayla, Ankara Marşı'nı okudu
Erol Evgin: Türkiye'nin yarısı atıl vaziyette evde börek açıyor
Erol Evgin: Türkiye'nin yarısı atıl vaziyette evde börek açıyor
Suriyeli genç, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı
Suriyeli genç, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı
Beşiktaş, Porto maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Porto maçı hazırlıklarına başladı
Bozdağ'dan NATO'ya sert tepki
Bozdağ'dan NATO'ya sert tepki
Çin'de 6.9 büyüklüğünde deprem
Çin'de 6.9 büyüklüğünde deprem
61. Balkan Kros Şampiyonası Çanakkale'de
61. Balkan Kros Şampiyonası Çanakkale'de
Çorum'da film gibi soygun
Çorum'da film gibi soygun
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 23. randevuda
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 23. randevuda
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Işık'tan NATO tatbikatındaki skandala dair açıklama
Işık'tan NATO tatbikatındaki skandala dair açıklama

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English