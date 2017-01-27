Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması

Merkez Bankası, kredi kuruluşlarının Türkiye ile ilgili not açıklaması öncesi hem döviz hem de faiz oranlarıyla ilgili grafikler yayınladı. MB, sıkı para politikasının devam ettiğini belirtirken, getiri eğrisinin yataylaştığı kaydedildi.

Merkez Bankası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "uzun ve kısa vadeli faiz farkları" ile ilgili grafik yayınlandı. Açıklamada, 5 yıl vadali faizi ve BİST gecelik bankalararası repo kapanış farklarında 12 Ocak'tan itibaren düşüş yaşandığı belirtildi.

"KUR OYNAKLIĞI AZALDI"

Merkez Bankası'nın açıklamasında son aylarda yaşanan kur oynaklığının azaldığı belirtildi. Açıklama şöyle:

"Merkez Bankası sıkı para politikası duruşuna devam ediyor, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor. Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile getiri eğrisi yataylaştı."