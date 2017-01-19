Merkez Bankası'ndan Dolar tahmini!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal ve reel sektörde karar alıcı, uzman kişiler, profesyoneller ile yabancı finans kuruluşlarının uzmanları arasından seçilen 73 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2017 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi" sonuçlarını yayınladı.

YIL SONU BEKLENTİ 3.86

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinde yıl sonu dolar beklentisi 3.8619 olurken, Ocak ayı sonu Dolar/TL kuru beklentisiyse 3.7675 oldu.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,33 iken, bu anket döneminde yüzde 9,55 olmuştur.

CMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8,33 iken, bu anket döneminde yüzde 9,13 olarak gerçekleşmiştir.