Merkez Bankası Başkanına uluslararası görev

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesel Danışma Grubunun (BDG) Eşbaşkanı oldu.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesel Danışma Grubunun (BDG) Eşbaşkanı oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, G20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesel Danışma Grubunun (BDG) Eşbaşkanı

