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Merkez Bankası açıkladı: Değişiklik yapılmadı
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Merkez Bankası açıkladı: Değişiklik yapılmadı

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı vurgulanırken; bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediğini bildirdi. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacağı belirtildi.

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