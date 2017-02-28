Merkel şokta !

Türkiye'de görev yapan Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in 'terör örgütlerine basın yoluyla destek vermek' suçundan tutuklanması, Almanya'da geniş yankı buldu.

Türkiye'de görev yapan Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in 'terör örgütlerine basın yoluyla destek vermek' suçundan tutuklanması, Almanya'da geniş yankı buldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasının "acı ve hayal kırıklığına" yol açtığını kaydederek, Deniz Yücel'in gönüllü olarak ifade vermeye gittiğine işaret ederek, alınan kararın sert ve orantısız olduğunu iddia etti. Merkel, "Alman hükümetinin Türk adaletinden Yücel'e muamelesinde her demokratik toplum için yüksek değer taşıyan basın özgürlüğü ilkesini dikkate almasını beklediğini" belirtti. Merkel, "Deniz Yücel'e adil ve hukuk devletine uygun bir muamele için güçlü bir şekilde çaba göstermeye devam edeceğiz. Yücel'in yakında özgürlüğüne geri kavuşmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise, Deniz Yücel'in durumunun basın ve ifade özgürlüğünün değerlendirilmesini istedi. Adalet Bakanı Heiko Maas da Yücel hakkındaki tutukluluk kararının, 'bütünüyle ölçüsüz' olduğunu öne sürdü.

(Mehmet Koca / İHA)