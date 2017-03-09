Merkel 'Nazi' benzetmesine bozulmuş

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi benzetmesi için ''yersiz, iç karartıcı, değersiz' nitelemesi yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi benzetmesi için ""yersiz, iç karartıcı, değersiz" nitelemesi yaptı.

Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi gerginlik, karşılıklı söz düellosuyla devam ediyor. Brüksel'de bugün toplanacak olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi Federal Mecliste bir açıklama yapan Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi benzetmesi için üzgün olduğunu belirtti. Benzetmenin "yersiz, iç karartıcı, değersiz" olduğunu söyleyen Merkel, Türkiye-Almanya arasındaki ortak çıkarlar, sıkı işbirlikleri olduğunu, buna rağmen farklı görüş ayrılıklarının da olduğunu belirtti.



TERÖR PROPAGANDACISI GAZETECİSİNİ GERİ İSTEDİ

Türk politikacılarının Almanya'da konuşmalarına karşı olmadığını kaydeden Merkel, Almanya'ya gelecek Türk politikacıların önceden talepte bulunmaları halinde yetkililerin onlara yardımcı olabileceklerini savundu. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması için federal hükümetin çalışmalar içerisinde olduğunu belirten Merkel, Almanya'nın temel kurallarının yaşatılması için çalıştığını söyledi.

Öte yandan, "Deniz Yücel'e hürriyet" yazılı tişörtler giyen Almanya Federal Milletvekili Özcan Mutlu ve iki arkadaşı, Meclis Başkanı tarafından bunun meclis kurallarına uygun olmadığı belirtilerek, meclisi terk etmeleri konusunda ikaz edildi. Mutlu ve arkadaşları meclisi terk etti.

