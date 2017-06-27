Merkel kıvırdı !

Daha önce eşcinsel evliliğe 'hayır' diyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, genel seçimler öncesi 180 derecelik bir dönüş yaptı.

Daha önce eşcinsel evliliğe "hayır" diyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, genel seçimler öncesi 180 derecelik bir dönüş yaptı.

Almanya'da eşcinsellerin evlenmesi ve çocuk sahibi olmaları, 24 Eylülde yapılacak genel seçimlerin önemli maddesi haline geldi. Cem Özdemir'in eş başkanı olduğu Yeşiller Partisinin seçim programına aldığı eşcinsel evliliğe Sosyal Demokrat Parti (SPD) de destek verirken, Başbakan Angela Merkel'in partisi de eşcinsel evliliklere yeşil ışık yaktı. Başbakan Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) daha önce eşcinsel evliliğe kesin olarak "hayır" derken, şimdi ise konunun vicdani zeminde yürütülmesinden yana olduğu açıklamasını yaptı. Berlin'de bir kadın dergisinin toplantısında konuşan Başbakan Merkel, eşcinsel çiftlerin de heteroseksüel çiftlerle aynı değerlere bağlılık duyabileceklerini söyledi.

(Mehmet Koca / İHA)