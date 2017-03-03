Merkel: İptal kararı yerel yönetimin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasının iptal kararına ilişkin, "Almanya'da etkinlik kararını yerel yönetimler verir." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, karara federal hükümetin dahil olmadığı bildirildi.

Reuters'ın haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, kararın 'yerel düzey'de alındığını belirtti.

Schaefer, "Alman federal hükümetinin hiçbir şekilde etkilemediği ve etkileyemeyeceği bir karardı çünkü bu bir eyalet ve yerel yasa meselesi ki bizim o konuda sıfır etkimiz var" dedi.

Öte yandan Schaefer, Türkiye ile diyalogun sürdürülmesi için her şeyi yapacaklarını vurguladı.