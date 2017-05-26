Merkel, İncirlik için cevap bekliyor

Türkiye ile Almanya arasında uzun zamandır yaşanan İncirlik ziyaret krizi çözün bekliyor. Dün Brüksel'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman vekillerinin İncirlikteki Alman askerlerini ziyaret etmek istiyor talebini Cumhurbaşkanına ilettiği ve ziyaretle ilgi cevap beklediklerini açıkladılar.

Türkiye ile Almanya arasında uzun zamandır yaşanan İncirlik ziyaret krizi çözün bekliyor. Dün Brüksel'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman vekillerinin İncirlikteki Alman askerlerini ziyaret etmek istiyor talebini Cumhurbaşkanına ilettiği ve ziyaretle ilgi cevap beklediklerini açıkladılar.

Alman Hükumet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada Türkiye'nin ziyaret konusunda göstereceği tavır karşısında Almanya'nın hareket edeceği belirtildi.

Merkel, Perşembe günkü görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Parlamento ordusuna sahip olduğumuz için askerlerimizin Alman federal meclis üyeleri tarafından ziyaret edilmesi şart" diyerek, aksi durumda İncirlik'ten çekilmeleri gerektiğini ifade etmişti.

Türkiye askeri bölgeye siyasilerin girmesine sıcak bakmazken, Alman tarafı ise ziyaret temekte ısrar ediyor. Brüksel görüşmesinin ardından Türkiye'nin izin verip vermeyeceği bekleniyor. DAEŞ'le mücadele kapsamında uluslararası koalisyona stratejik destek amacıyla İncirlik'te 240 Alman askeri görev yapıyor.

(Mehmet Koca/İHA)