Merkel'in rakibi Schulz oldu

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz oldu. Martin Schulz'un en büyük rakibi Başbakan Angela Merkel olacak.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz oldu. Martin Schulz'un en büyük rakibi Başbakan Angela Merkel olacak.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel'in başbakan adayı olmayacağını açıklamasının ardından, partinin Genel İdare Kurulu, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un başbakan adayı olmasına ve partinin genel başkanlığı görevini üstlenmesine oy birliği ile karar verdi.

Geçmişte Belediye Başkanlığı ve 1994 yılından 1999'a kadar Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yapan Schulz, 2004-2012 yılları arasında partinin Avrupa Parlamentosu Grup Başkanlığını yaptı. 62 yaşındaki Alman politikacı 2014'te Avrupa Komisyonu başkanlığına aday oldu, Ocak 2012'den Ocak 2017'ye kadar Avrupa Parlamentosu Başkanlığı görevini yürüttü. Martin Schulz, tartışmalı söz düellolarına olan merakı ve hitabet gücü, açık sözlü konuşmalarıyla tanınıyor. Son yapılan anketlere göre Alman vatandaşları Martin Schulz'u en az Angela Merkel kadar çok seviyor. Schulz AP başkanıyken "Türkiye idam kararını çıkarırsa Türkiye'ye yaptırım uygularız" açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sen kimsin terbiyesiz. Haddini bil" diyerek cevap vermişti.

(Mehmet Koca/İHA)