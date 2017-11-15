15.11.2017 20:30 Merkel: 'Hedeflere ulaşmak mümkün değil'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, şuana kadar alınan önlemlerle Paris İklim Konferansı hedeflerine ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, şuana kadar alınan önlemlerle Paris İklim Konferansı hedeflerine ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

İklim Değişikliği Üzerine Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Taraflar Konferansı'nın (COP) ikinci haftasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Frank Steinmeier, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve birçok üst düzey devlet adamı hazır bulundu.

Almanya'nın Bonn kentinde gerçekleştirilen konferansta bir konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, şuana kadar alınan önlemlerle Paris İklim Konferansı hedeflerine ulaşmanın mümkün olmadığını, hedefleri yakalamak için ek önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Merkel "Açık konuşmak istiyorum. Paris İklim Konferansı hedefleri Almanya için de basit değil. Fakat biz hedeflere ulaşmak için çaba harcayacağız' dedi.

195 ülkenin yer aldığı konferansta konuşma yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Paris İklim Konferansı hedeflerine atıfta bulunarak, "Paris iklim konferansı hedeflerinin önemi, yapılan anlaşmalara uyulursa anlaşılır" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres yaptığı kapanış konuşmasında, geçen yıl 825 milyar doların fosil enerji kaynaklarına ve bunların işlenmesine ayrıldığını söyledi. Guterres "Barışçıl, insanların refah düzeylerinin yüksek olduğu bir yerde yaşamak için sağlıklı bir dünya gerekiyor bunu unutmayalım' diye konuştu. Bonn kentinde düzenlenen İklim Konferansı 17 Kasım'a kadar devam edecek.

(Sinan Karamurat /İHA)

