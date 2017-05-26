Merkel, G7 için İtalya'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Sicilya bölgesine geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Sicilya bölgesine geldi.

İtalya, iki gün boyunca G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Ülkenin Sicilya bölgesinde bulunan Taormina kasabasında gerçekleştirilecek zirveye katılacak liderler İtalya'nın Sicilya bölgesine gelmeye başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki temaslarını tamamlayarak Sicilya'ya geçti. Havalimanında inen Merkel, yetkililer tarafından karşılandı.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İngiltere Başbakanı Theresa May katılacak. Zirvede Avrupa Birliği'ni Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker temsil edecek. Açılış töreninin ardından liderler G7aile fotoğrafı çektirecek. Zirvenin ilk gününde liderler dış politika, uluslararası güvenlik, ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma konularını ele alacak. Liderler akşam saatlerinde Timeo Oteli'nde İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yemek yiyecek.

