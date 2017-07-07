Merkel G-20'ye gelen liderleri karşıladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G-20 Zirvesi için Almanya'nın Hamburg şehrine gelen liderleri karşıladı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, G-20 Zirvesi için Almanya'nın Hamburg şehrine gelen liderleri karşıladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, G-20 Zirvesi'nin düzenlendiği Almanya'nın Hamburg şehrinde zirveye katılacak ülkelerin liderlerini karşıladı. Zirve öncesinde şehirde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şehir merkezinde birçok cadde trafiğe kapatıldı. Bazı noktalarda ise toplu ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Zirvenin düzenleneceği Hamburg Fuar Merkezi çevresinde kuş uçurtmayan güvenlik güçlerine, polis helikopteri de havadan destek veriyor. İki gün sürecek zirvenin yoğun geçeceği belirtildi.
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