Merkel'den vekillere Türkiye uyarısı!

Merkel Türkiye ile yaşanan gerginlik konusunda, Türkiye'nin düşünce ve ifade özgürlüğü ile tehdit edilmemesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Birlik Partileri'nin meclis grup toplantısında Türkiye ile yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı.

ALMANYA GERGİNLİKLERE TAHAMMÜL ETMELİ

Merkel, Almanya'nın Türkiye ile Türk bakanların referandum etkinlikleri konusunda çıkan gerginliğe tahammül etmesi gerektiğini de belirtti.

"AKILLICA OLMAZ"

Oturuma katılanların verdiği bilgiye göre Merkel, "Almanya'nın Türkiye'ye düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlama suçlamasında bulunup, buna ifade ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayarak yanıt vermesi akıllıca olmaz." dedi.