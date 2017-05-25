Merkel'den Türkiye'ye İncirlik resti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Kritik buluşma öncesi Alman milletvekillerine İncirlik ziyaretine izin verilmemesini değerlendiren Merkel, mevcut durumun devamı halinde İncirlik'ten ayrılmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargah Binası'nda Almanya Başbakanı Merkel ile planlanan toplantısını gerçekleştirdi.

MASADA FETÖ VE İNCİRLİK VAR

Erdoğan ve Merkel, Suriye'deki son durumun yanı sıra, Almanya'nın FETÖ'cü teröristleri iade etmeyerek sığınma vermesi ve Alman vekillerin izin verilmeyen İncirlik ziyaretleri konularını görüştüler. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Başbakan Merkel, Brüksel'deki yeni NATO karargahında düzenlenecek Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

"AÇIKÇA SÖYLEYECEĞİM, AKSİ TAKDİRDE İNCİRLİK'İ TERK ETMEK ZORUNDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İncirlik üssünde görevli Alman askerlerinin Federal Meclis milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi konusunda görüşeceğini belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmede, bizim için bunun kaçınılmaz olacağını açıkça söyleyeceğim. Çünkü biz bir parlamento ordusuna sahibiz. Askerlerimizin Federal Meclis üyeleri tarafından ziyaret edilebilmeleri gerekir. Aksi takdirde İncirlik'i terk etmek zorundayız. Ziyaretler Alman ordusunun faaliyetleri için esas teşkil etmektedir" şeklinde konuştu.

"NATO'NUN DEAŞ KARŞITI KOALİSYONA KARTILMASINDAN MEMNUNUZ"

NATO'nun ve AB'nin de terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyona katılma kararından memnuniyet duyduğunu ifade eden Merkel, Almanya'nın bu konuda görevini fazlasıyla yerine getirdiğini, diğer ülkelerin de koalisyona ne şekilde katkı yapabileceğini düşünmesi gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de Almanya'nın savunma bütçesini artırmasını memnuniyetle karşıladığını aktaran Merkel, ülkesinin şu an için ittifaka yönelik katkılarını artırmayacağını sözlerine ekledi.