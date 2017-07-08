Merkel'den İncirlik açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hambug'ta düzenlenen G-20 Zirvesi'nde İncirlik Üssü ile ilgili açıklamalarda bulunarak, 'Türkiye G-20 Zirvesi'ne önemli katkı sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İncirlik konusunda görüş ayrılığımız sürüyor' dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hambug'ta düzenlenen G-20 Zirvesi'nde İncirlik Üssü ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Türkiye G-20 Zirvesi'ne önemli katkı sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İncirlik konusunda görüş ayrılığımız sürüyor" dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hamburg'ta düzenlenen G-20 Zirvesi'nde İncirlik Üssü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, "Türkiye G-20 Zirvesi'ne önemli katkı sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İncirlik konusunda görüş ayrılığımız sürüyor" ifadesini kullandı.
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