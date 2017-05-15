Merkel'den İncirlik açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman milletvekillerinin İncirlik'e girmesine izin verilmemesini eleştirerek, 'Hoş olmayan bir durum' açıklamasını yaptı. Merkel, İncirlik'e alternatif arandığını kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman milletvekillerinin İncirlik'e girmesine izin verilmemesini eleştirerek, "Hoş olmayan bir durum" açıklamasını yaptı. Merkel, İncirlik'e alternatif arandığını kaydetti.

Başkent Berlin'de partisinin toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman milletvekillerinin İncirlik'e girmesine izin verilmemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kararı eleştiren Merkel, İncirlik'e alternatif arandığını söyledi. "Hoş olmayan bir durum" açıklamasını yapan Merkel, ziyaretin çeşitli kanallar aracılığıyla iletildiğini dile getirerek, müzakerelerin de sürdürüleceğini sözlerine ekledi. Alman lider, alternatiflerden birinin Lübnan olabileceğini bildirerek, "Alman ordusu parlamento ordusudur. Milletvekillerimizin askerlerinin konuşlandırıldığı yerlere giriş izninin olması kesinlikle gereklidir" ifadelerini kullandı.

Almanya Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich ve komisyon üyelerinden oluşan heyet, İncirlik Üssü'nü ziyaret etmek için talepte bulunmuştu. Ziyaretin yarın gerçekleşmesi planlanıyordu.

Başbakanlık Sözcüsü Steffen Seibert ve meclis savunma komisyonu başkanı Wolfgang Hellmilch de alternatif arayışına girildiğini kaydederek, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon için bunun gerekli olduğunu basına yaptıkları açıklamada dile getirdiler. Hellmilch, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Washington'da yapacağı görüşmelerde konuyu diğer NATO üyesi ülke yetkilileri ile gündeme getireceğini söyledi.

(Sinan Karamurat / İHA)