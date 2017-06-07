Merkel'den flaş Türkiye açıklaması!

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Alman hükümetinin İncirlik'ten çekilmeye yönelik onay vermesinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Merkel, ilk açıklamasında "Almanya İncirlik'ten çekildikten sonra bile Türkiye ile diyalog devam etmeli" ifadesini kullandı.

ALMANYA ONAYLADI

Öte yandan, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Alman askeri birliğini İncirlik'ten çekme planı bugün Alman Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi. Alman askerlerinin Federal Meclis kararıyla İncirlik'e gönderilmiş olmasına rağmen kararda üs ismi geçmediğinden son kararın parlamento değil hükümet tarafından alınmasının yeterli olacağı belirtilmekteydi.

ALMAN MECLİSİ OYLAYABİLİR

Ancak hükümetin Alman silahlı kuvvetlerinin ‘parlamento ordusu' olması nedeniyle parlamentoyu karara ortak etmesi de ihtimal dâhilinde bulunuyor. Federal Meclis'in silahlı kuvvetler raportörü Hans-Peter Bartels, karar öncesi yaptığı açıklamada, İncirlik ile ilgili kararın parlamentonun yetkilerini ilgilendirmesi bakımından karara milletvekillerinin de katılması gerektiğini söyledi. Alman Yeşiller Partisi'nin meclis grup başkanı Anton Hofreiter ve Sol Parti grup başkanı Dietmar Bartsch da gazetelere verdikleri demeçte son sözün parlamentoda söylenmesi gerektiğini ifade etti. Alman basını, Alman meclisindeki İncirlik oylamasının 21 Haziran'da düzenleneceğini yazmıştı.