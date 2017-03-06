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Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!
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Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Nazi' benzetmesinin ardından Almanya Başbakanı Merkel bir açıklama da kendisi yaptı. Merkel, Erdoğan'ın yaptığı 'Nazi' benzetmesinin mazereti olamayacağını savundu.

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Nazi' benzetmesi içeren sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Merkel, Nazi benzetmesinin sadece Nazi döneminde işlenen suçları önemsizleştireceğini savundu.

"MAZERETİ OLAMAZ"

Akşam saatlerinde ise Almanya Başbakanı Merkel'den açıklama geldi. Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'Nazi' benzetmesinin mazereti olamayacağını savundu.

ÜÇ KONUYA DİKKAT ÇEKTİ

Reuters'ın haberine göre Merkel ayrıca; basın özgürlüğü, kitlesel tutuklamalar ve gazeteci Deniz Yücel ile ilgili konular üzerine iki ülke arasında önemli görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı; Nazi kıyaslamalarının sadece, Nazilerin insanlığa karşı işlediği suçları önemsizleştirmeye yol açacağına dair görüşünü de yineledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Almanya'da referandum konuşması yapacak olan bakanların toplantılarının iptal edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir eleştiri gelmişti. Erdoğan, "Bütün bu olayların nedeni meğerse bu teröristmiş. Bu adam terörist, gazeteci değil ve Alman yönetimi ne yazık ki, benim bakanlarımı böyle bir teröristle aynı teraziye oturtuyor. Sıkıntı burada. Ondan sonra da benim Başbakanıma 'Bu kadar sert davranılmaması lazım' diyor. Ben Nazizmin Almanya'da bittiğini zannediyordum, meğerse halen devam ediyormuş. Açık ortada. Eğer demokrasiye inanıyorsan benim bakanım, hem bakanınla görüşecek, hem salon toplantısı yapacak. Neden rahatsız oluyorsun? Baktık ki Hollanda da aynı şekilde açıklama yapmış, vah zavallı vah. Bunlar kendi iradeleriyle hareket etmiyorlar. Zannediyorlar ki Erdoğan Almanya'ya gelecekti. Ben istersem gelirim. Ve kapıdan sokmadığınız zaman ya da konuşturmadığınızda da dünyayı ayağa kaldırırım" demişti.

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