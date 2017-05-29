Merkel'den ABD ve İngiltere'ye sitem

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 toplantılarından istediğini alamayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ve İngiltere'ye sitem etti.

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 toplantılarından istediğini alamayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ve İngiltere'ye sitem etti.

Merkel, "Başkalarına tümüyle güvenebileceğimiz zamanlar geride kaldı. Son günlerde bunu daha yakından gördüm. Biz Avrupalılar kendi kaderimizi gerçekten elimize almalıyız" açıklamada bulundu.

Merkel, ABD ve İngiltere ile dostluğun sürmesi gerektiğini, fakat bunun yanı sıra AB'nin kendi mücadelesini vermek zorunda olduğunun bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Merkel'in, açıklamaları, Donald Trump liderliğindeki ABD ve Avrupa Birliği'nden çıkmaya hazırlanan İngiltere'yi hedef aldığı şeklinde yorumlandı. Paris İklim sözleşmesi ile ilgili de ABD'yi eleştiren Merkel, ABD'nin Paris sözleşmesinde kalıp kalmayacağına dair şimdiye kadar herhangi bir işaret olmadığını belirterek, zirveye katılan 6 ülkenin ise sözleşmeye bağlılıklarını bir kez daha ortaya koyduklarını ifade etti.

(Mehmet Koca /İHA)