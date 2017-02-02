Merkel Çankaya Köşkü'nde

Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çankaya Köşkü'ne geldi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çankaya Köşkü'ne geldi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çankaya Köşkü'ne geldi. Yıldırım ile Merkel, başbaşa yapacakları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Enise Vural/İHA)