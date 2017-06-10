Merkel: Brexit müzakerelerine hazırız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Brexit müzakerelerine başlamaya hazır olduklarını belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Brexit müzakerelerine başlamaya hazır olduklarını belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere seçimlerinden sonra Brexit görüşmelerine başlamanın önünde engel kalmadığını belirtti.

Taraflar görüşmelerin başlaması için 19 Haziranı belirlemişlerdi. Merkel, 19 Haziran'da müzakerelere başlamayı umduğunu ifade etti. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile Meksika'da bir araya gelen Merkel basın açıklamasında, "Müzakereleri hızlı yapmak istiyoruz. Planlanan zamana bağlı kalmak istiyoruz" dedi. Merkel açıklamasında İngiltere'nin iyi bir ortak olarak kalmasını da umduğunu belirtti. "İngiltere Avrupa Birliği'nin bir parçası olmayacaksa bile Avrupa'nın parçasıdır" diyen Merkel, müzakerelerde 27 üye ülkenin çıkarlarını da üstleneceğini sözlerine ekledi.

