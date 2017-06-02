Merkel: ABD'nin çekilmesi hayal kırıklığı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekilmesine tepki göstererek, 'Hayal kırıklığı' dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekilmesine tepki göstererek, "Hayal kırıklığı" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "ABD'nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekilmesi hayal kırıklığı. Dünyamızı korumak için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. ABD'nin kararının son derece üzücü olduğunu belirten Merkel, "Gezegenimizi korumak için bu anlaşmaya ihtiyacımız var. Hiçbir şey bizi bunu yapmaktan alıkoyamayacak. İnsanlığın karşı karşıya olduğu sorunlarla baş etmek için güçlerimizi birleştireceğiz" dedi.

Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iklimin korunması noktasında telefon görüşmesi yaparak, fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü de bu kararı hayal kırıklığı olarak yorumladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ise bu kararın yanlış olduğunu dile getirdi.

Dünyanın dört bir yanından liderler Trump'ın bu kararını kınayan açıklamalar yaptı. İngiltere, Japonya, Finlandiya, Norveç, Danimarka liderleri de Trump'ın bu kararını eleştirdi.

