10.01.2017 21:05 Merhum gazetecileri mezarları başında andı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve Nazilli'de görev yapan gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde Nazillide görev yapmış merhum gazetecileri kabirleri başında ziyaret etti. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve Nazilli'de görev yapan gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde Nazillide görev yapmış merhum gazetecileri kabirleri başında ziyaret etti.



Nazilli'de görev yapan gazeteciler ve merhum gazetecilerin yakınları ile birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde kabirleri başında ziyaret ettiği Merhum Gazetecilere Yasin-i Şerif okuyup dualarla ruhlarını şaad eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık basın mensupları ile birlikte kabirlere gül bırakıp menekşe fidanları dikti. Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kendi makam aracını bırakarak gazeteciler ile birlikte Nazilli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri tarafından hazırlanan otobüs ile sabah saatlerinde mezarlığa gitti. Zaman zaman duygulu anlarında yaşandığı ziyarette merhum gazetecilerin hayatta iken kişilikleri, yaptıkları ve haberleri ile hatırlanıp anıldı.



İlk olarak Eğriboyun Mezarlığına gidilerek Mehmet Panayırcı, Müjdat Şevket Altınayar, Ali Yapıcıoğlu, Rıfat Yüzer ve Mustafa Ünlü'nün mezarları daha sonra da Evranlı Mezarlığında Merhum Hamza Fuat Vardar ziyaret edildi. Başkan Alıcık ziyaretlerinde "ilçemizde basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımız ile birlikte hayatta iken aynı ilkelerle görev yapmış çok değerli gazeteci kardeşlerimi ve ağabeylerimizi kabirleri başında ziyaret ettik. Onlar hayatta iken yaptıkları güzel şeyler ile hatırlanıyor. Cenab-ı Allah mekânlarını cennet eylesin" dedi.

