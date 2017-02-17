Merdiveni masanın üzerine koyunca...

Merdiveni masanın üzerine koydu, kaza kaçınılmaz oldu.

Merdiveni masanın üzerine koydu, kaza kaçınılmaz oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, evinin çatısındaki olukları temizlemek isteyen adam, merdiveni çatıya yetişmeyince ilginç bir yola başvurdu.

Bahçedeki masanın üzerine bir masa daha koyan adam, merdiveni de bu iki masanın üzerine koydu. Tam çalışmaya başladığı sıradaysa da kaçınılmaz olan gerçekleşti.

Merdiven masaların üzerinden kayarken adam da yere düşerek yaralandı.

