Merasim Sokak şehitleri anıldı

Ankara Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarına yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan 29 kişi anıldı.

Ankara Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarına yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan 29 kişi anıldı.

Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (ASİM-SEN), Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) ve Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) üyeleri terör saldırısının meydana geldiği alana karanfil bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okuyan sendika üyeleri, şehit olan vatandaşlar için dua etti.

Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarına yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısı 17 Şubat 2016 tarihinde olmuştu. Saldırıda 29 kişi şehit olurken 61 kişi de yaralanmıştı.

(Abdullah Sarıca / İHA)