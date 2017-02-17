Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Merasim Sokak saldırısının üzerinden bir yıl geçti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Merasim Sokak saldırısının üzerinden bir yıl geçti

Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı terör saldırısının üzerinden bir yıl geçti.

Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı terör saldırısının üzerinden bir yıl geçti.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri lojmanların yakınında bulunan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında meydana gelen patlamanın üzerinden bir yıl geçti. 17 Şubat 2016 akşamı saat 18.30 sıralarında, Ankara-Eskişehir Karayolu'nu Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak üzerinde seyreden 2 servis aracına bomba yüklü bir otomobille gerçekleştirilen saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi de yaralanmıştı.
Saldırının ertesi günü kameraların karşısında geçen dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada, saldırının YPG tarafından gerçekleştirildiğini, failin ise Salih Neccar olduğunu söylemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği kayıplara yenilerinin eklenmesi, milletçe yüreğimizi yaralamakta, sabrımızı zorlamaktadır. Ahlaki ve insani hiçbir sınırı olmayan bu saldırıları gerçekleştiren piyonlarla ve onların arkasındaki güçlerle mücadelemizi, her gün daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

PKK/KCK, PYD YÖNETİCİLERİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Saldırının ardından Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim, PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin'in de bulunduğu 48 terör örgütü elemanı hakkında yakalama kararı çıkarılması istendi.
Başsavcılığın talep yazısında, soruşturma sürecinde, bomba yüklü aracın patlatılması şeklinde gerçekleşen terör eyleminin talimatının terör örgütü PKK/KCK'nın üst yönetimi tarafından verildiğinin, bu talimat sonrasında örgüt mensuplarınca eylemin gerçekleştirildiğinin, eylemin düzenlenmesi sırasında örgüt üyesi olmayan bir kısım şüphelilerin de örgüte yardım ettiğinin belirlendiği belirtildi.
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, terör örgütünün üst düzey yöneticileri ve üyelerinin aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

68 KİŞİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında 68 kişi hakkında 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

YARGILAMA SÜRECİ 14 MART 2017'DE BAŞLAYACAK
İddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, yargılamanın 14 Mart 2017'de başlamasına ve takip eden iki günde de duruşmalara devam edilmesine karar verdi. Heyet, kuvvetli suç şüphesi ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tutuklu 16 sanık hakkında, bu hallerinin devamına hükmetti.
İddianamede zanlılar; örgüt yöneticileri, eyleme iştirak eden şüpheliler olarak ayrıldı. 34'ü örgüt yöneticisi olan zanlıların isimleri şöyle sıralandı:
"Mustafa Karasu, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Hülya Oran, Nuriye Kesbir, Elif Yıldırım, Ali Haydar Kaytan, Sultan Kocabey, Duran Kalkan, Sabri Ok, Remzi Kartal, Zübeyir Aydar, Fehman Hüseyin, Muzaffer Ayata, Mehmet Tören, İsmail Özden, Rıza Altun, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Güleser Törün, Hülya Eroğlu, Gülüzar Tural, Gülüşan Eksen, Salih Müslim, Filiz Duman, Engin Karaaslan, Salman Kurtulun, Ayfer Kordu, Menafi Beyazıt, Süleyman Şahin, Fethi Şarlatan, Hamiyet Yalçınkaya, Mehmet Tahir Kılıç ve Murat Üçer."
(Caner Ünver/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
77 DEAŞ hedefi vuruldu: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Yurtta hava durumu
4 ilde FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon
'En büyük divan halkın divanıdır'
Merasim Sokak saldırısının üzerinden bir yıl geçti
Şişli'de panik anları: Büyük bir gürültüyle uyandılar
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı geniş özeti
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı geniş özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı
Putin NATO'yu bombaladı! Bizi çatışmanın...
Putin NATO'yu bombaladı! Bizi çatışmanın...
15 Temmuz için 92 kez müebbet hapis!
15 Temmuz için 92 kez müebbet hapis!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
77 DEAŞ hedefi vuruldu: 13 terörist etkisiz hale getirildi
77 DEAŞ hedefi vuruldu: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
4 ilde FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon
4 ilde FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon
'En büyük divan halkın divanıdır'
'En büyük divan halkın divanıdır'
Merasim Sokak saldırısının üzerinden bir yıl geçti
Merasim Sokak saldırısının üzerinden bir yıl geçti
Şişli'de panik anları: Büyük bir gürültüyle uyandılar
Şişli'de panik anları: Büyük bir gürültüyle uyandılar
Mültecileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Mültecileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Bursa'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Bursa'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Beşiktaş, İsrail'i devirdi: Tur kapısını araladı
Beşiktaş, İsrail'i devirdi: Tur kapısını araladı
'DEAŞ, PKK, FETÖ her üçü de aynı güç merkezinin emrindedir'
'DEAŞ, PKK, FETÖ her üçü de aynı güç merkezinin emrindedir'
İlk yarıda 2 gol vardı
İlk yarıda 2 gol vardı
Trump: Yeni bir göçmen kararnamesi haftaya ilan edilecek
Trump: Yeni bir göçmen kararnamesi haftaya ilan edilecek

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English