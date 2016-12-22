22.12.2016 15:14 Meram'da örnek imar uygulaması

KOP eylem planı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen KOP İlleri Örnek İmar Uygulamaları Projesi'nin açılış toplantısı Konya'da yapıldı. Kalkınma Bakanlığı tarafından 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na talep edilen ödeneklerin tahsis edildiği proje kapsamında Konya Meram ilçesinde 350 hektarlık uygulama alanı seçildi. İhalesi tamamlanarak sözleşmesi imzalanan Meram ilçesindeki çalışmalara bu toplantı ile başlandı. KOP eylem planı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen KOP İlleri Örnek İmar Uygulamaları Projesi'nin açılış toplantısı Konya'da yapıldı. Kalkınma Bakanlığı tarafından 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na talep edilen ödeneklerin tahsis edildiği proje kapsamında Konya Meram ilçesinde 350 hektarlık uygulama alanı seçildi. İhalesi tamamlanarak sözleşmesi imzalanan Meram ilçesindeki çalışmalara bu toplantı ile başlandı.



Bit otelde düzenlenen toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili M. Sami Şahin, ÇŞB Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Tapu ve Kadastro Konya Bölge Müdür Vekili Kenan Çiftçi, üniversitelerden akademisyenler ile meslek odalarından temsilciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan programda protokol konuşmaları öncesinde Meram Belediyesi'nin tanıtım filmi izlendi. Kısa adı KOP olan Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın faaliyetleri hakkında bilgi veren KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, "2014-2018 yıllarını kapsayan eylem planı ödenek miktarımız yaklaşık 10 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. ÇŞB sorumluluğunda yerel yönetimler ve İller Bankası iş birliğinde GAP VE KOP bölgelerinde yürütülmekte olan eylem planı kapsamında hali hazır harita ve imar planı yapım işleri tamamlanan yerleşimlerde imar uygulamalarının yapılmasını teşvik etmek maksadıyla örnek uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Meram ilçemizde 350 hektarı kapsayacak olan örnek imar uygulamasının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"Bakanlık olarak planlamayı yönlendiriyoruz"



Bakanlık olarak ülke genelinde planlamayı yönlendiren genel politika ve stratejileri belirleyen bir misyonu olduklarını hatırlatan ÇŞB Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, "Bununla beraber imar uygulamalarıyla da ilgili bir görev üstlenmiş durumdayız. Ülkemizde imar uygulamalarında karşılaşılan problemlerin çözümüne katkı sağlamak amacıyla Örnek İmar Uygulamaları Projesi adı altında 3. Proje'yi Konya Meram'da başlatmış durumdayız" diye konuştu.



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün şehit olan askerlerimize, İstanbul'da ve Kayseri'deki hain terör saldırılarında şehit olan güvenlik güçlerine ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek konuşmasına başlayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, "Meram Belediye Başkanı olarak göreve gelir gelmez ilçemizin ihtiyacı olan imarlı altyapılı arsa ihtiyacını karşılamak, mevzuata aykırı yapılaşma sorununa çözüm üretmek, ekonomik ömrünü tamamlamış dayanıksız yapı stokunu kısmen kentsel dönüşümlerle kısmen de imar revizyonu ve uygulamaları ile yeniden şehrimize kazandırmak üzere 60 mahallede 44 milyon metrekarelik alanda imar planı çalışması yaptık. 5 milyon metrekarelik bir alanda 18 uygulamamızı tamamlamış durumdayız. Ve şu anda imar planı revizyonunu tamamladığımız 18 milyon metrekarelik bir alanda devam eden 18 uygulamamız, arazi ve arsa düzenleme çalışmamız var. Bununla birlikte ilçemizde 40-50 yıllık yapıların bulunduğu ve çöküntü bölgesi olarak addettiğimiz toplam 1 milyon 400 bin metrekarelik bir alanda 5 ayrı bölgede kentsel dönüşüm çalışmamız devam ediyor. ÇŞB'nin verdiği destekle 9.5 milyon metrekarelik alanda Konya'da ilk defa kentsel dönüşüm amaçlı Master İmar Planı'nı hazırladık. Şuna kesinlikle inanıyorum ki yerel yönetimler olarak imarlı altyapılı arsa sunumuzu gerçekleştirmedikçe, şehrimizin belli bölgelerinde hedeflediğimiz gelişimi yakalayamayız. Bölgedeki nüfusun temel gereksinimi olan teknik altyapıyı sosyo - kültürel donatıyı oluşturamayız. 3194 sayılı yasanın 18. uygulaması ile sonuç alamayacağımız bölgelerde 5393 sayılı ve 6306 sayılı yasa gereği yaptığımız Kentsel Dönüşüm çalışmaları ile sonuç almaya çalışıyoruz. Açıkçası bugün 3194 sayılı yasanın 18. uygulamasındaki yetersiz kalan kısımları yeni bir imar uygulama aracı olarak gördüğümüz dönüşüm ve yenileme uygulamaları ile aşmaya çalışıyoruz. Bize her zaman destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile birlikte kendisi de bir dönem Meram Belediye Başkanlığı yapan ÇŞB Müsteşar Yardımcımız Sayın Refik Tuzcuoğlu'na ve bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Konya'nın özel bir yeri var"



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Türkiye'nin bütün şehirlerine hizmet götürmeye ve destek olmaya çalıştıklarını ifade eden ÇŞB Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, "Konya, önem verdiğimiz ve gönlümüzde özel bir yeri olan bir şehir. Kentsel dönüşümler noktasında Konya'daki bütün projelere bakanlık olarak gereken desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz" dedi. Aynı zamanda İLBANK Yönetim Kurulu'nda görev aldığını hatırlatan Tuzcuoğlu, "İLBANK olarak da 2003 - 2016 yılları arasında toplam 1 trilyon 452 milyar TL'lik bir desteklememiz oldu. Bunun 150 milyarı hibe tarzı destekleme oldu. Şu anda Konya'da devam eden 66 projeye de 360 milyar TL civarında destek veriyoruz. 27 projeyi de değerlendiriyoruz ve yaklaşık bunların değeri de 230 milyarı buluyor. Avrupa Birliği projeleri kapsamında da 67,5 Milyon Euro'luk projeleri Konya genelinde takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. ÇŞB Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Türkiye'nin yeni şehir vizyonunu ortaya koyacak "Şehir 2023" adlı sunumla konuşmasını tamamladı.



Protokol konuşmalarından sonra Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Vekili Kenan Çiftçi, Müsteşar Yardımcısı Tuzcuoğlu'na tablo takdim etti.

