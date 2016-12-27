27.12.2016 12:31 Meram'da 49 ekip kesintisiz iş başında

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor



Konya son yılların en yoğun kış ayını yaşarken devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların günlük hayatının olumsuz etkilenmemesi için Meram Belediyesi 49 ayrı ekip ve 247 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.



Son yılların en bereketli kışını yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatma Toru, "Halkımızın yoğun kar yağışı ve buzlanmadan olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz 2 günden beri aralıksız olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz acil müdahale ekibimiz, 49 iş makinesi ve 157 personelle çalışmalarını sürdürmektedir. Öncelikli olarak ana arterler, otobüs güzergâhları ve eğimli bölgelerde tuzlama çalışması yapılmıştır. Okul bahçelerinde kar kürüme çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzden 90 personelimiz de ana arter ve merkezi noktalarda kaldırım temizleme çalışmalarını yürütmektedir" dedi.



İlçeye yeni bağlanan mahallelerde de ekiplerin aralıksız çalıştığını ifade eden Başkan Toru, "Yeni mahallelerimizde de ana arterlerde greyderler, kar kürüme ve tuzlama araçları ile çalışmalar kesintisiz bir şekilde sürmektedir" şeklinde konuştu.



"Temizlik hizmetleri aksatılmıyor"



Başkan Toru, yoğun kar yağışı nedeniyle temizlik hizmetlerinin aksamaması için de gerekli tedbirleri aldıklarını da belirterek, "Ekiplerimiz, çöp kamyonlarının giremediği sokaklarda pikaplarla topladıkları çöpleri merkezi noktalarda bulunan çöp kamyonlarına aktararak temizlik hizmetlerini aksamadan sürdürmektedir. Bütün bu hizmetleri özveriyle sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere tüm görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

