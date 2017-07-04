Meral Akşener MHP defterini kapattı!

Meral Akşener ve Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Yeniçağ yazarı Servet Avcı'nın kızının düğününe katıldı. Akşener, düğünden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsim vermeden yeni parti çalışmalarında yer almayacağını söyleyen Sinan Oğan'ı kastederek, “MHP'nin ekimde kasımda olabileceğini düşündüğü, bir hesaplaşma veya kongrede aday olma gibi bir durumda. Ben bu tercihlere saygı duyuyorum. İnşallah başarılı olurlar, genel başkanlığı alabilirler. Çok sevinirim” dedi.

Bir gazetecinin “Ama siz buna pek ihtimal vermiyor musunuz” sorusu üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Hayır, öyle bir şey diyemem. Ben kendimle ilgili o defteri kapattım."

SİNAN OĞAN NE DEMİŞTİ?

Genel başkan adayı olduktan sonra MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, MHP kurultayında “hesaplaşma yapılmadan” yeni partinin başarılı olamayacağını söylemişti.

Oğan, “MHP'de kurultayın 18 Mart 2018'den daha erken bir tarihe alınacağını, muhtemelen Ekim 2017 gibi MHP'nin olağan kurultayının erkene alınmış bir şekilde yapılacağını düşünüyoruz. Öncelikle MHP içinde ‘mücadelenin zorlanması' gerektiğini düşünüyoruz. Kurultaydan bir netice çıkmaz ve Türk milliyetçilerine bütün kapılar kapanırsa diğer alternatiflerin masaya yatırılıp değerlendirilebilir” demişti.