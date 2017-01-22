Meral Akşener'in ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul eden Meral Akşener, aile yakınlarıyla birlikte güçlükle ayakta durabildi. Cenazeye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Sinan Oğan, Koray Aydın, MHP İl ve İlçe Teşkilatı üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesinde ağabeyinin tabutunun yanına gelen Akşener, tabutu okşayarak dua etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nihat Gürer'in naaşı Gündoğdu Mezarlığı'na defnedildi. (Cihan Atik - İsmail Gündüz / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.