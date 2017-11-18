Meral Akşener'den CHP ile ittifaka onay!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ile ittifak yapacakları iddialarına ilişkin konuştu. 2019 seçimlerine tek başlarına gireceklerini ifade eden Akşener ikinci tur için ise açık kapı bıraktı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde Hayvan Pazarı'nı gezen Akşener, besicilerin kazançlarının çoğunun girdi maliyetlerine gittiğini savundu.

Daha sonra Edirne şehir merkezine geçerek kadınlarla bir araya gelen Akşener, gazetecilerin, NATO tatbikatındaki skandalla ilgili sorusu üzerine, gerçekleşen tabloyu kınadıklarını ve özür dilenmesinin Türkiye açısından önemli olduğunu söyledi.

"İKİNCİ TURDA ORTAK ADAYI DESTEKLERİZ"

Akşener, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine tek başlarına gireceklerini ifade ederek, " CHP ile bir aday çıkarmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Onlar açısından da bizim açımızdan da Türkiye açısından da. Ama ikinci tura kim kalırsa o hayır blokundan elbette ki biz sonuna kadar onun yanında durup çalışacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci turda bütün siyasi partilerin adaylarını çıkarabilmelerini diliyoruz." diye konuştu.