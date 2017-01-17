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Meraktan başladığı işte siparişlere yetişemiyor
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Meraktan başladığı işte siparişlere yetişemiyor

Siirtli ev hanımı, meraktan başladığı kokulu taş tasarım, bebek süsleme ve süs eşyaları işini geliştirerek satmaya başladı. Şimdilerde ise siparişlere yetişemiyor.

Siirtli ev hanımı, meraktan başladığı kokulu taş tasarım, bebek süsleme ve süs eşyaları işini geliştirerek satmaya başladı. Şimdilerde ise siparişlere yetişemiyor.
Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Hatice Bayat, bundan 3 yıl önce bir arkadaşının vasıtasıyla ham maddesi mermer tozundan yapılan, içine koku ve çeşitli renk boyaların karışımıyla elde edilen kokulu taş tasarımcılığı işine başladı. Oturduğu evin salonunu atölyeye dönüştürüp akşamları el emeği göz nuru dökerek yaptığı tasarımlar internetten alıcı bulunca işini geliştirdi.

"HER ŞEY ÖNCE MERAKTAN BAŞLADI"
Tasarım çeşitlerinin yoğun talep görmesi karşısında ürün çeşitlerini artırıp işini daha da geliştirme kararı alan Bayat, "Aslında işle tanışmam Zeynep adında bir arkadaşım sayesinde oldu. Bana 'neden bu işi yapmıyorsun? Başarabilirsin' diye cesaret verdi, ben de bu işe başladım. Önce ürünlerden harfleri getirdim. Ürünlerin ham maddesi mermer tozudur, bu ürünleri elde ederken kokular ekliyoruz, bunlar müşterileri daha çok cezbediyor" dedi.
İşin ilk aşamasının kolay olmadığını aktaran kadın girişimci Bayat, kızına ve oğluna kolye yaparak işe başladığını, yaptığı el emeği tasarım ürünlerinin çevreden ve internetten beğenilmesinin kendisine cesaret verdiğini, böylece işi ticarete döktüğünü aktardı. Bayat, "İlk aşama kolay değildi. Meraktan başladığım işe kızıma isimlik yaptım, oğluma ve arkadaşlarıma çeşitli parçalar yaptım. Gayet beğeni aldı. Tasarım ürünlerini araştırdıktan sonra baktım ki bu işten para kazanan insanlar var. Ben de bunu ticarete döktüm; ancak maddi durumum iyi olmadığı için evin salonunu bir atölyeye dönüştürdüm. Orada üretim yapmaya başladım. Yaptığım üretimleri çeşitli okullara gösterdim. Tasarım olarak bir okula verdiğim 150 adet çerçeve gayet beğeni topladı. O zaman kendi kendime 'neden bir iş yeri açıp bunu bir atölyede dönüştürmüyorum' dedim. Sonra da iş yeri açarak bir tarafı atölye bir tarafı da tanıtım ve satış yeri açtım" diye konuştu.

"İL DIŞINDA ŞUBE AÇMAYI PLANLIYORUM"
Şimdilerde gelen siparişlere yetişmediğini aktaran Bayat, işi büyütüp istihdam sağlamak istediğini, bu konuda da gelen taleplere göre uygun el sanatlarında eli yatkın eleman çalıştırmayı planladığını söyledi. Hatta çevre illerde şube bile açmayı düşündüğünü aktaran Bayat, hanımların bu işte cesaretli olmalarını talep ederek, "Cesaret olmadan iş yapmak mümkün değil. Ailelerden hanımları yalnız bırakmamalarını istiyorum. Onlara destek verirlerse iş yapacaklar, buna inansınlar. İş yapan hanımlar artsın ülkemiz de kazansın biz de kazanalım" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Niyazi Deniz / İHA)
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