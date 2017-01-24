Merakla beklenen faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizine dokunmazken, faiz koridorunun üst bandında 75 baz puanlık artış yaptı. Üst bant böylece yüzde 9,25'e yükselmiş oldu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizine dokunmazken, faiz koridorunun üst bandında 75 baz puanlık artış yaptı. Üst bant böylece yüzde 9,25'e yükselmiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ocak ayı 'Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, gecelik faiz oranlarında marjinal fonlama oranı yüzde 8,5'ten yüzde 9,25'e yükseltildi. Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tuttu. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de sabit tutuldu.



BORÇ VERME FAİZ ORANI YÜZDE 10'DAN YÜZDE 11'E YÜKSELTİLDİ

Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranı yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltildi.

