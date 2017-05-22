Mera kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Ağrı'nın Tutak ilçesinde mera anlaşmazlığı yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i vekil öğretmen, 2 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde mera anlaşmazlığı yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i vekil öğretmen, 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Yayıklı köyü sakinlerinden İlyas ve İdris Duman'la çobanlar Sümmani ile İlhan Şahin arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada av tüfeğinden çıkan mermilere hedef olan İlyas ve İdris Duman olay yerinde hayatını kaybetti. İlyas Duman'ın Yayıklı köyünde vekil olarak öğretmenlik yaptığı belirtildi.

Olay sonrası şüpheliler Sümmani ve İlhan Şahin jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

(Kenan Çakır / İHA)