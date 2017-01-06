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Mengenli Aşçılar, Yenimahalle'de kurs verecek
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Mengenli Aşçılar, Yenimahalle'de kurs verecek

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 'Ev yemekleri kursumuzda kurs hocalarımız yöresel yemekleri Yenimahallelilere öğretiyor. Pasta kursumuzda ise pasta yapımının yanı sıra kurabiyeler ve hamur işi tarifleri kursiyerlerle paylaşılıyor. Uygulamalı eğitimler sonunda Yenimahallelilerin elinin lezzeti artıyor' dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ev yemekleri kursumuzda kurs hocalarımız yöresel yemekleri Yenimahallelilere öğretiyor. Pasta kursumuzda ise pasta yapımının yanı sıra kurabiyeler ve hamur işi tarifleri kursiyerlerle paylaşılıyor. Uygulamalı eğitimler sonunda Yenimahallelilerin elinin lezzeti artıyor" dedi.

Yenimahalle'de yepyeni bir proje hayata geçecek. Yenimahalle Belediyesi ve Mengen Aşçılar Federasyonu'nun işbirliğinde Yenimahalle'de Aşçılık Kursu açılacak. Türk ve dünya mutfağından yemek tariflerinin verileceği kurs, gastronomi meraklılarını bir araya getirecek.

Yenimahallelilerin elinin lezzeti artıyor

Mengen Aşçılar Federasyonu yönetimi Başkan Yaşar'ı ziyaret ederek projenin detaylarını konuştu. Ziyarette projenin bir an önce başlaması için değerlendirmelerde bulunulurken Yaşar, YENİMEK çatısı altında ev yemekleri ve pasta kursuyla damak tadına ve mutfağa önem verenleri buluşturduklarını ifade etti. Yaşar bu projede de YENİMEK'le işbirliği yapılabileceğini söylerken, Mengen Aşçılar Federasyonu'na da ellerinden gelen desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

Her iki kursunda büyük ilgi gördüğünü kaydeden Yaşar, "Ev yemekleri kursumuzda kurs hocalarımız yöresel yemekleri Yenimahallelilere öğretiyor.

Pasta kursumuzda ise pasta yapımının yanı sıra kurabiyeler ve hamur işi tarifleri kursiyerlerle paylaşılıyor. Uygulamalı eğitimler sonunda Yenimahallelilerin elinin lezzeti artıyor" şeklinde konuştu.

Türk ve dünya mutfağından eşsiz lezzetler

Federasyonun yönetim kurulu üyelerinden Arif İşeri ise projenin detayları hakkında bilgi vererek, "Ev hanımı, üniversite öğrencisi, çalışan, çalışmayan herkese hitap edecek bir çalışma olacak. Tamamen sosyal bir proje ve ücretsiz olarak Türk ve dünya mutfağından eşsiz tarifleri, kursiyerlerle paylaşacağız. Sürekliliği olan bir kurs olacak" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda desteklerinden dolayı Yenimahalle Belediyesi'ne teşekkür eden aşçılar, Mengen Aşçılar Federasyonu'nun Mengen'e yaptırdığı

Dünyanın en büyük aşçı heykelinin minyatürünü Yaşar'a hediye etti.
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