Menfezde sıkışan danalar için operasyon

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde girdikleri menfeze sıkışan iki dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde girdikleri menfeze sıkışan iki dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzurum - Erzincan Karayolu üzerindeki güzergahta bulunan yol altından geçen menfezden hayvan sesi geldiğini duyan ve kontrol ettiklerinde büyükbaş hayvanların sıkışarak mahsur kaldıklarını fark eden çobanlar durumu itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Menfeze giren itfaiye ekipleri iki danayı sıkıştıkları yerden halat vasıtasıyla çekerek dışarı çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin büyük gayretiyle kurtarılan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

