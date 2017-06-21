Antalyaspor'un 3 yıllık anlaşma sağladığı Fransız oyuncu Jeremy Menez, sağlık kontrolünden geçti.

Antalyaspor'un 3 yıllık anlaşma sağladığı Fransız oyuncu Jeremy Menez, sağlık kontrolünden geçti.

Dün akşam Antalya'ya gelen 30 yaşındaki yıldız oyuncu Jeremy Menez, bugün gerçekleştirilecek imza töreni öncesinde sağlık kontrolünden geçti. Sabah saatlerinde Memorial Antalya Hastanesi'ne gelen forvet oyuncusu sağlık kontrolüne alındı. Burada bazı testlere tabi tutulan Menez, daha sonra imza töreni için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne geçti.

