Mendil satan çocukların tehlikeli yürüyüşü

Mendil satmak isteyen çocukların D-100 karayolundan kaçak olarak metrobüs duraklarına girmesi kazaya davetiye çıkardı. Hızla ilerleyen araçlara aldırmadan Suriyeli 4 kardeşin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Mendil satmak isteyen çocukların D-100 karayolundan kaçak olarak metrobüs duraklarına girmesi kazaya davetiye çıkardı. Hızla ilerleyen araçlara aldırmadan Suriyeli 4 kardeşin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay,E-5 karayolu Şirinevler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mendil satmak için metrobüs durağına kaçak girmeye çalışan çocuklar durağa girmeyi başaramadı. Bir süre metrobüs bariyerlerinde oturan çocuklardan dört kardeş giremeyeceklerini anlayınca el ele tutuşup yoldan geçmeye çalıştı. Bir süre geçemeyen çocuklar daha sonra araçların önüne atlayarak koşarak karşıya geçti. İsminin Muhammed olduğunu söyleyen bir çocuk mendil satmak için durağa geçmeye çalıştıklarını ancak korktukları için geri döndüğünü söyledi. Daha sonra olay yerinden el ele uzaklaşan çocuklar metrobüs durağına girmek için başka yollar aramaya çalıştı. Bariyerler de kalan diğer iki çocuk ise bir süre bekledikten sonra metrobüs yoluna atlayarak durağa ulaştı ve metrobüse bindi.

Suriyeli 4 kardeşin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. El ele tutuşan 4 kardeşin hızla ilerleyen trafiğe aldırmadan D-100 karayolundan metrobüse ulaşmaya çalıştıkları görülüyor.

(Volkan Kayalar/İHA)