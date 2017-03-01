'Menbiç'in hakimi ABD, PYD orada taşeron'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Suriye'de Menbiç'in hakiminin ABD olduğunu söyleyerek, 'PYD orada taşeron. Sorunları taşeronlarla çözemezsiniz. Büyük bir oyun var' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Suriye'de Menbiç'in hakiminin ABD olduğunu söyleyerek, "PYD orada taşeron. Sorunları taşeronlarla çözemezsiniz. Büyük bir oyun var" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, Venedik Komisyonunun anayasa değişikliği ile ilgili raporunu yayınlayacağını belirterek, Venedik Komisyonunun güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, denge ve denetim sistemi konusunda konuya yaklaştığını ve ciddi eleştirilerde bulunacağını savundu. Yılmaz, yürütmenin yasama üzerindeki etkisinin artacağını ve bunun da güçler ayrılığını zedeleyeceğini öne sürdü.



KIBRIS SORUNU

Kıbrıs'taki müzakerelerde duraklama olduğunu belirten Yılmaz, "Rumlar bir taraftan Kuzey Kıbrıs'ta yeniden bütünleşme, yeniden bir sistem oluşturma çabası içine girerken, diğer taraftan Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması yönünde enosis kararını ders kitaplarına koyma konusunda adım attı. Bu samimiyetsizlik, ikiyüzlülük, akıl almaz davranış kalıbı bizim yıllardır Rum kesiminin özellikle Kıbrıs sürecine ilişkin alışık olduğumuz tutumdur. Umuyorum KKTC'de müzakere yapanların da aklı başına gelmiş olur, bu konu geçiştirilmez. Ne pahasına olursa olsun bu karar ortadan kaldırılmadıkça, bununla ilgili Mecliste alınan karar bertaraf edilmedikçe, müzakerelerin ruhuna uygun olmayan bu davranış tamamen ortadan kaldırılmadıkça müzakerelere dönülmemiş olur. Aksi takdirde hiçbir şey olmamış gibi nasıl olsa geçiştirme yoluyla müzakere masasına dönülmesi her zaman olduğu gibi KKTC'nin elini zayıflatacaktır" ifadelerini kullandı.



BARZANİ'NİN ZİYARETİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı tartışmalarına ilişkin soru üzerine Yılmaz, "Barzani, her seçim öncesi Türkiye'ye davet edilerek AKP tarafından muhafazakar Kürtlerin oylarının sandığa devşirilmesi stratejisine girildiğini ve bu konuda benzer şeyin ortaya çıkacağını söylemiştim. Bu bayrak olayı tamamen referandum öncesi Diyarbakır ve diğer illerimizdeki muhafazakar Kürt seçmene mesaj. Barzani daha önce de gelmişti ve başka mesajlar verilmişti" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili olarak ise Yılmaz, "Kardeşimiz, dostumuz, değerli Azerbaycan'ın saygıdeğer Cumhurbaşkanı Cenab Aliyev'e teşekkür ediyorum. 16 Nisan'dan önce bizim gözümüzü açacak bir uygulamaya imza atmış olduğu için. Biz bunu anlatmak istesek böyle anlatamazdık. Bu uygulama bizdeki anayasa değişikliğinin nasıl bir tek adam rejimine gidebileceğinin uygulamasını ortaya koymuş oldu" diye konuştu.



RAKKA VE MÜNBİÇ

Yılmaz, hükümeti uyararak, "Türkiye'nin Rakka'ya girmesi yanlıştır. Türk askerinin Rakka ile ne alakası var? Menbiç'in hakimi ABD. PYD orada taşeron. Sorunları taşeronlarla çözemezsiniz. Büyük bir oyun var. Bu oyunu görecek stratejik göz gerekir. Bizim yetkililerin gözü kör olmuş" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)