Menajeri Fenerbahçe kulüp binasında

19 yaşındaki milli oyuncu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Fenerbahçe kulüp binasına geldi.
19 yaşındaki milli oyuncu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Borussia Dortmund'da gönderilecekler listesinde yer alan Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, öğle saatlerinde Fenerbahçe kulüp binasına geldi. A Milli Takım formasını da giyen genç yıldızın, sarı-lacivertli takımın transfer listesinde olduğu iddia ediliyordu.
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