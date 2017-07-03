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Memurun zamlı maaşları belli oldu
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Memurun zamlı maaşları belli oldu

Başbakan Yıldırım; 200 bin kamu işçisine ilk yıl toplamda yüzde 12 zam yapılacağını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım; 2017-2018 Kamu İşçisi Toplu İş Sözleşmesi zam oranını açıkladı.

"GÖNÜL İSTER Kİ HER ŞEYİN EN FAZLASINI VERELİM"

Yıldırım, açıklamasında şunları söyledi; "Mükemmel iyinin düşmanıdır, gönül ister ki her şeyin en fazlasını verelim. Bir olacağız, beraber olacağız. Muasır medeniyletler seviyesine ulaşacağız.

İLK YIL YÜZDE 12,5

Bu sözleşme 2017 ve 2018 yıllarını kapsıyor. İçinde bulunduğumuz yıl için zam oranı ilk 6 ayda yüzde 7,5, ikinci 6 ayda yüzde 5. İkinci yılın birinci yarı yılında yüzde 3,5 ikinci yarı yılda yüzde 3,5 olarak kararlaştırılmıştır.

MAAŞI 3000 ALTI OLANLAR ARTI 90 LİRA

Bunlar referans artış oranlarıdır. Enflasyona göre de düzenleme yapılacaktır. Fark oluşursa bu farklar da verilecek. Bununla beraber ek ödenek bir sefere mahsus 500 TL'den 750 TL'ye yükseltildi. Yüzde 50 oranında bir artış. Ayrıca brüt ücreti 3000 TL altında olan işçilerimize 90 TL ilave artış sağlandı. Yaklaşık olarak burada normal oranın üzerinde bir artış. Düşük ücretli çalışanlarımızın imkanı artmış olacak.

EN DÜŞÜK İŞÇİNİN MAAŞI EN DÜŞÜK MEMURDAN AZ OLMAYACAK

Bu şekilde yapılan bu çerçeve anlaşma ile kamu işçisinin en düşük maaşı memur maaşının altında olmayacak. Yani eksik varsa tamamlanacak. Dolayısıyla memur, işçi arasındaki taban ücret eşitlenmiş olacak. Aradaki fark kaldırılmış olacak. Esas itibariyle toplu sözleşmenin hususları böyle."

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