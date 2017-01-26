Memurlara 'siyaset ve grev' için yeşil ışık

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'memurların siyaset ve grev yapma hakkı' konusunda, 'Geniş bir kitlenin siyaset yasağına tabi tutulması kabul edilebilir bir şey değil. Bu konuda her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Elbet bunun da bir vakti vardır' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "memurların siyaset ve grev yapma hakkı" konusunda, "Geniş bir kitlenin siyaset yasağına tabi tutulması kabul edilebilir bir şey değil. Bu konuda her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Elbet bunun da bir vakti vardır" dedi.

Memur-Sen Genel Merkezine ziyarette bulunan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Ali Yalçın ile bir süre ikili görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş, anayasa değişikliğinin bir rejim değişikliği olmadığını vurgulayayarak, "Israrla ve yanlış bir şekilde anlatıldığı gibi, bu anayasa paketiyle birlikte rejim değişikliğine ilişkin en ufak ne bir kelime ne de ihdas edilmiş olan herhangi bir husus söz konusu değildir. Aslolan burada bizim yapmak istediğimiz bir yönetim sistemi değişikliğidir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Egemenliğin yegane kaynağı millet iradesidir. Referandum sandığından evet çıkacağına inanıyoruz. 'Yeni bir Türkiye için, güçlü bir Türkiye için ben de varım, ben de evet diyorum' diyerek bu kampanyaya destek veriyoruz. İnşallah hayırlısı olur, milletimizin önü açılmış olur" değerlendirmesinde bulundu. Kurtulmuş, kamu görevlilerinin siyaset ve grev hakkı konularına ilişkin de şu açıklamalarda bulundu:

"Memurlara siyaset yapma hakkının tanınmasını biz de istiyoruz, önümüzdeki süreç için bu konu önemli. Geniş bir kitlenin siyaset yasağına tabi tutulması kabul edilebilir bir şey değildir. Hem memurların siyaset yapması hem de memur sendikalarının grevli bir sendikacılığa kavuşması Türkiye demokrasinin olgunlaşması bakımından da doğru olacaktır. Elbet bunun da bir vakti vardır."

