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Memura ikramiye müjdesi! 7 bin 500 lira ödenecek
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Memura ikramiye müjdesi! 7 bin 500 lira ödenecek

Önceki akşam 400 bin emekliye ek ikramiye yolunu açacak torba yasa Meclis’ten geçti.

Önceki akşam 400 bin emekliye ek ikramiye yolunu açacak torba yasa Meclis'ten geçti, süreç başladı. Başvurana 3 ay içinde 7.500 lira ödenecek, kalanı 1 yıl sonra verilecek. İşte detaylar...

Geçen hafta Meclis'ten geçen torba yasa birçok kesime müjdeler verirken memur emeklilerinin ikramiye yolunu da açtı. Böylece 30 yıldan fazla hizmeti olan ancak ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan 400 bin memur emeklisine ek ikramiye ödenecek. Yasanın Resmi gazete'de yayını ile birlikte 1 yıl içinde başvuranlar ikramiyelerini alacak. Üstelik 7 bin 500 liralık kısım 3 ay içinde ödenecek. İşte sorularla ikramiyeyi alma yolu.

DÜZENLEME KAÇ KİŞİYİ KAPSIYOR KİMLERE VERİLECEK?

Ek ikramiye toplam 408 bin memur emeklisini kapsıyor. 30 yıldan fazla hizmet süresi olmasına karşın, 30 hizmet yılı üzerinden ikramiye almış olanlara, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenecek. Örneğin; 40 yıl çalışan bir emekliye, 30 yıl üzerinden para aldığı için kalan 10 yıla ilişkin ödeme yapılacak.

NASIL HESAPLANACAK?

Ödemeler, görevden ayrılma tarihindeki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak hesaplanacak. Tutarlar kişiden kişiye değişecek. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek olacak. Yıllık yaklaşık 4 bin liraya varan ödemeler söz konusu olacak.

NE ZAMAN BAŞVURULACAK?

Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci başlayacak.

BAŞVURU İÇİN SÜRE SINIRI VAR MI?

Hak sahiplerinin, yasanın yürürlüğe girdiği günü takip eden 1 yıl içinde başvurması gerekiyor.

NEREYE BAŞVURULACAK?

Başvuru adresi Sosyal Güvenlik Kurumu olacak.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ödeme süreci başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde başlayacak.

NASIL ÖDENECEK?

İkramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek. Düzenlemenin bu ay yürürlüğe girdiği düşünülürse hemen başvuran Mart'ta parasını alacak, varsa kalan ödemesini de Mart 2018'de cebine koyacak.

DAHA ÖNCE BAŞVURANLARIN NE YAPMASI GEREKİYOR?

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların müracaatları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak.

DAVA AÇANLAR NE YAPACAK?

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle hesaplanacak tutar, yeni hesaplamaya göre ödenecek. Açılmış davalarda, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecek.

ÖLEN EMEKLİYE VERİLECEK Mİ?

Ölen emeklilerin hak sahipleri, yani dul ve yetim maaşı alanlar aynı şekilde başvurarak ek ikramiyeyi alabilecekler.


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